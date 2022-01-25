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Автор Светлана Нерадовская

В США заявили о нежелании Байдена отправлять военных на Украину

Мир

По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, лидер Соединённых Штатов Джо Байден не имеет ни желания, ни интереса посылать американских солдат на Украину.

В США заявили о нежелании Байдена отправлять военных на Украину

"Просто для ясности: у президента нет ни намерений, ни интереса, ни желания отправлять войска на Украину", — сообщила Псаки во время брифинга.

Уточняется, что приказ собрать 8,5 тысяч американских военнослужащих и подготовить их к отправке в Европу имеет своей целью поддержку государств-членов, входящих в восточный фланг НАТО.

Как напоминает РИА Новости, ранее пользователи американского портала Breitbart выразили свой протест против того, чтобы США вмешивались во внутренние дела других стран, в том числе Украины. По их мнению, это является попыткой отвлечь внимание общественности от своих собственных проблем. Бурная дискуссия между читателями началась после информации об эвакуации членов семей американских дипломатов из посольства США на Украине.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина джен псаки джо байден
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