В США порекомендовали Байдену встать на сторону России в "войне" с Украиной

Журналист американского телеканала Fox News Такер Карлсон порекомендовал президенту США Джо Байдену встать на сторону России в случае обострения ситуации на Украине.

Карлсон выразил недоумение по поводу того, почему США считают неприемлемым поддерживать Россию, однако считают правильным выражать симпатию Украине.

"Обоим государствам нет никакого дела до Соединенных Штатов. Странно все это", — подчеркнул журналист.

По словам Карлсона, Украина не является стратегической ценностью для США, поэтому ни один американец не согласится воевать за Киев на другом конце света. Корреспондент усомнился в том, что такая война сделает Соединённые Штаты более безопасными, богатыми и процветающими.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет размещать войска на Украине.

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