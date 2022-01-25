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Автор Игорь Рябов

В США порекомендовали Байдену встать на сторону России в "войне" с Украиной

Мир

Журналист американского телеканала Fox News Такер Карлсон порекомендовал президенту США Джо Байдену встать на сторону России в случае обострения ситуации на Украине.

В США порекомендовали Байдену встать на сторону России в "войне" с Украиной

Карлсон выразил недоумение по поводу того, почему США считают неприемлемым поддерживать Россию, однако считают правильным выражать симпатию Украине.

"Обоим государствам нет никакого дела до Соединенных Штатов. Странно все это", — подчеркнул журналист.

По словам Карлсона, Украина не является стратегической ценностью для США, поэтому ни один американец не согласится воевать за Киев на другом конце света. Корреспондент усомнился в том, что такая война сделает Соединённые Штаты более безопасными, богатыми и процветающими. 

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет размещать войска на Украине.

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