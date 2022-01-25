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Автор Елена Федорова

Джонсон заявил, что новые санкции против России будут очень тяжёлыми

Мир

Новые санкции против России будут самыми тяжёлыми, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Политик заявил, что страны Запада готовились и разработали очень жёсткий пакет санкций.

Джонсон заявил, что новые санкции против России будут очень тяжёлыми

Он ещё раз обратил внимание, что подготовленные санкционные меры будут введены в случае агрессии России в отношении Украины.

"Мы договорились, что мы ответим на любую атаку России на Украину в унисон введением скоординированных и жёстких санкций, тяжелее, чем что-либо мы делали против России ранее", — передаёт РИА Новости слова Джонсона.

Издание Bild сообщило, что в США заговорили о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. В этот раз ограничительные меры могут коснуться экспорта сырья и вооружений.

Президент РФ Владимир Путин уже отвечал на провокационный вопрос о "нападении" России на Украину. Лидер сделал акцент на том, что российская сторона действует в мирных целях, но всегда готова защищать свою территорию.

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