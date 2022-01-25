США пообещали России более тяжёлые финансовые санкции, чем в 2014 году

В Белом доме заявили, что если Россия нападёт на Украину, то США введут такие антироссийские санкции, которые будут тяжелее, чем в 2014 году.

Высокопоставленный представитель администрации США напомнил, что в 2014 году Вашингтон ввёл против РФ менее суровые санкции, чем те, которые рассматриваются сейчас. Тем не менее, тогда ограничения привели к обесцениванию российской национальной валюты на 50%, что вынудило Центробанк РФ "задействовать 25% своих резервов для защиты рубля". Американского чиновника цитирует РИА Новости.

Представитель администрации США подчеркнул, что на этот раз США планируют единовременное, а не поэтапное принятие санкций в случае вооружённого конфликта между РФ и Украиной.

Он обратил внимание, что на фоне роста напряжённость и угрозы санкциями курс рубля уже начал падать.

В Белом доме предупредили, что ограничение может коснуться экспорта в РФ продукции "высоких технологий в таких сферах, как оборона, лазеры, сенсоры, судоходство, искусственный интеллект, роботостроение". Запрет на поставку американской техники лишит Россию того, в чём она нуждается и что не может заменить, и лишит её амбиций по развитию высокотехнологичных отраслей экономики, сказал представитель администрации президента США. Такой экспортный контроль окажет минимальное влияние на мировой рынок, отметил он.

"Если Россия решит использовать поставки газа в качестве оружия, это приведет к последствиям для экономики", — добавили в Белом доме.

Ранее на фоне ухудшения ситуации вокруг Украины доллар вырос до 79 рублей, а евро — до 89 рублей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.