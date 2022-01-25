На Украине объяснили переброску "Правого сектора"* в Донбасс

Боевики "Правого сектора"*, замеченные в Донбассе, готовы выполнить любые приказы, заявила председатель Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья Витренко, комментируя Pravda. Ru сообщения СМИ о возможном использовании подразделений националистов для создания заградительных отрядов.

"Это те боевики, которые, кроме военной подготовки, заряжены идеологически… То есть для них русские — это смертные враги. И они готовы на любые поступки, на выполнение любых приказов, которые будут обеспечивать столкновение с Россией", — подчеркнула Витренко.

По её мнению, ультраправые неслучайно оказались в Донбассе. Политик допустила, что из них могут сформировать заградотряды.

"Не исключено, что их могут использовать именно в этой роли", — сказала Витренко.

Ранее СМИ со ссылкой на Народную милицию ДНР сообщили о прибытии в Донбасс боевиков "Правого сектора" и их возможном использовании для формирования заградительных отрядов и "групп зачистки".

*Запрещённая в России экстремистская организация

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