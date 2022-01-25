Bild: США подготовили новые санкции против России в сфере сырьевого экспорта

В США заговорили о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. В этот раз ограничительные меры могут коснуться экспорта сырья и вооружений, сообщает издание Bild.

Уточняется, что план санкций против Москвы был разработан главой ЦРУ Уильямом Бёрнсом и представлен в Берлине. При этом госсекретарь Штатов Энтони Блинкен уже оповестил о новом документе западных коллег.

Известно, что ограничительные меры против России подразумевают перекрытие российских торговых путей по всему миру и путей снабжения. Помимо этого, речь идёт о блокаде поставок сырья и серьёзном сокращении персонала российских посольств в западных странах. Предполагается, что ущерб от нового пакета санкций может составить порядка 50 миллиардов долларов.

Ранее лидеры ряда стран, входящих в состав Североатлантического альянса, пообещали принять "беспрецедентный пакет санкций" против РФ в случае нападения на Украину.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.