Pfizer и BioNTech начали тестировать вакцину против "омикрона"

Pfizer и BioNTech приступили к клиническим испытаниям вакцины против нового штамма "омикрон". Информация об этом появилась на официальном сайте фармацевтической компании.

Известно, что в ходе клинического изучения будет дана оценка безопасности, переносимости и иммуногенности. В испытании примут участие 1420 человек — здоровые взрослые от 18 до 55 лет.

В компании также уточнили, что будут созданы разные группы для сравнения различных схем введения уже применяемой вакцины Pfizer и BioNTech против коронавируса и новой вакцины против "омикрона".

Ранее эксперт Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, кто имеет предрасположенность к заражению омикрон-штаммом коронавирусной инфекции. По словам инфекциониста, люди, которые ещё не болели COVID-19, с большей вероятностью заразятся "омикроном".

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