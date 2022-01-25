Что произойдёт, если РФ признает ДНР и ЛНР, рассказали на Украине

Глава министерства обороны Украины Алексей Резников напомнил, что если Россия признает независимость ЛНР и ДНР, то это будет означать, что с этого момента Москва отказывается от соблюдения Минских договорённостей.

Резников считает, что инициатива о признании республик Донбасса, выдвинутая партией КПРФ, имеет своей целью поиграть на нервах Украины, однако министр уверен, что это бесперспективное дело. Глава оборонного ведомства полагает, что если РФ признает ДНР и ЛНР, Украине для преодоления сложившейся ситуации придётся как-то иначе продолжать дальнейшее взаимодействие с Москвой. Об этом пишет ТАСС.

Что касается "вторжения" России на Украину, по мнению Резникова, его не будет, и гражданам страны не понадобятся "тревожные чемоданчики".

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, инициатива о признании независимости ДНР и ЛНР, выдвинутая КПРФ, имеет своей целью эскалацию напряжённости на Украине, которую, по его мнению, создаёт Россия.

Предложение о признании независимости ДНР и ЛНР было направлено Владимиру Путину 19 января партией КПРФ. Представители партии напомнили о срочности рассмотрения этого вопроса, а также о необходимости организации переговоров с властями самопровозглашённых республик.

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