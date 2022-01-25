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Автор Светлана Нерадовская

Константинов отреагировал на инициативу о признании Россией ДНР и ЛНР

Мир

Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что предложение о признании независимости ЛНР и ДНР поступило своевременно, с учётом последних событий и усиления напряжённости в регионе и возможности развязывания конфликта Киевом.

Константинов отреагировал на инициативу о признании Россией ДНР и ЛНР

Ранее сообщалось, что советом Государственной Думы было решено обсудить в феврале предложение, поступившее от партии ЛДПР к Владимиру Путину, о возможности признания ДНР и ЛНР.

Константинов выразил большую обеспокоенность возможностью эскалации в Донбассе, которая сегодня более чем реальна.

"Киев подталкивают к самоубийственному шагу — эскалации на Донбассе. Но что-то такое зреет и вот-вот проявится. Не случайно США, а за ними и их западные союзники начинают эвакуировать своих дипломатов из Киева. В этих условиях очень своевременно выглядит подготовка к признанию независимости народных республик Донбасса со стороны России", — отметил Константинов во время заседания президиума парламента, пишет РИА Новости.

Глава крымского парламента напомнил, что ситуация с ДПН и ЛНР складывается двоякая: с одной стороны, их нужно признать, а с другой, по Минским договорённостям Донбасс принадлежит Украине.

Константинов отметил, что если РФ признает ЛНР и ДНР, то это будет равносильно её выходу их Минских соглашений.

"Кто-то может сказать, что, кроме нас и самих республик их (Минских соглашений) и так никто не придерживается. Но тут уж — вопрос дипломатии, до какого момента мы будем всё это терпеть. Но имеется и то, чего терпеть Россия точно не будет", — заключил Константинов.

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Эксперты: признание ДНР и ЛНР для защиты от «геноцида» противоречит минским соглашениям
Автор: Светлана Нерадовская, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина донбасс владимир путин
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