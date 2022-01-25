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Автор Игорь Рябов

Лукашенко: нужно быть готовыми к любому развитию ситуации в Белоруссии

Мир

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нужно быть готовыми к любому развитию ситуации в стране и у её границ.

Лукашенко: нужно быть готовыми к любому развитию ситуации в Белоруссии

"Мы должны быть готовы к любому развитию событий. Поймите: дело же не в нас. Как и тогда, и в Отечественную войну 1812 года, в Первую мировую, Великую Отечественную войну… Вы знаете, что им надо", — сказал Лукашенко.

Он отметил, что в 2020 году после выборов президента Белоруссия показала, насколько решительно готова действовать.

"Мне пришлось поднять пол-армии и бросить на запад. То, что было здесь, внутри, и мы плачемся "ах", "ох" — это цветочки. Ягодки были там. И если бы мы вовремя не перекрыли направления их действий желаемых, может быть, и ситуация бы по-другому разворачивалась", — приводит слова Лукашенко официальный сайт президента Белоруссии.

Ранее Лукашенко пригрозил Западу ответными действиями, если Белоруссию "поставят на грань пропасти". Он подчеркнул, что Соединённые Штаты Америки пытаются втянуть страну в войну, используя Польшу и Латвию.

Отношения между Белоруссией и США пошли на спад летом 2020 года после президентских выборов. По мнению Лукашенко, Запад инициировал массовые беспорядки, которые прокатились по стране после того как были оглашены результаты голосования. США и ЕС обвинили президента Белоруссии в нарушении прав человека. Также Польша, Латвия и Литва считают, что белорусский лидер причастен к созданию миграционного кризиса на границе.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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