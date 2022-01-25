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Автор Елена Федорова

В Кремле ответили на заявление Кадырова об Украине: сейчас решает Путин

Мир

В Кремле ответили на заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о том, что он давно забрал бы Украину, если был бы на месте президента России Владимира Путина.

В Кремле ответили на заявление Кадырова об Украине: сейчас решает Путин

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предложил Кадырову поучаствовать в следующих президентских выборах, заметив, что тот имеет на это полное право.

Официальный представитель Кремля также заметил, что решения, которые касаются внешней политики, принимает глава государства, которым в настоящий момент является именно Путин.

"Я хочу напомнить, что основу внешней политики Российской Федерации формулирует глава российского государства. И, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин", — передаёт РИА Новости слова Пескова.

Ранее Кадыров прокомментировал конфликтную ситуацию вокруг Украины. Он отметил, что на месте президента России "давно бы забрал" страну.

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