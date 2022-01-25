Президент Белоруссии Лукашенко: "Никакой войнушки я не хотел бы"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания-заседания с учёными во Дворце Независимости заявил, что в последнее время по всему миру довольно много говорят о неизбежности войны.

По его словам, такие информационные сообщения "настораживают людей". Глава государства отметил, что Белоруссия не желает участвовать в конфликтах.

"Я хочу, чтобы вы понимали меня не только как президента, но и как человека, отвечающего за вооружённые силы. Никакой войнушки ни я, никто из наших генералов и военачальников не хотел бы", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

При этом белорусский лидер подчеркнул: бездействовать тоже не нужно, ведь перед глазами всегда есть пример начала Великой Отечественной войны. Лукашенко считает, что страна должны быть готова к возможным угрозам.

"Я исхожу из того, что ошибок мы не должны повторить. И для того, чтобы нас понимали, а, может, и боялись, мы должны это продемонстрировать", — заключил он.

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