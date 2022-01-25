Кадыров: "На месте президента РФ Путина давно бы забрал Украину"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал конфликтную ситуацию вокруг Украины. Он отметил, что на месте президента РФ Владимира Путина "давно бы забрал" страну.

Такое заявление Кадыров сделал во время прямого эфира со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым в Instagram.

"Сейчас придумали Украину. А что, РФ должна уступать западным странам, которые за 9 тысяч километров между Украиной и Америкой? Америка защищает интересы Украины, а самый ближний сосед для неё — это Россия, это славянские народы", — сказал глава Чечни.

По его мнению, власти США "ничего хорошего" не желают Украине, воспринимая её лишь в качестве военного плацдарма рядом с РФ. Он подчеркнул: украинцам нужно противостоять Западу, а если этого не произойдёт, то Россия должна принимать меры.

"Вот я если был бы на месте президента, давно забрал бы Украину, направил бы туда войска, навёл бы порядок", — добавил Кадыров.

Он уточнил, что не следует молчать, когда во главе государства стоят "сумасшедшие, продажные люди", угрожающие безопасности РФ.

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