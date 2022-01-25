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Автор Юлия Миленина

Кадыров: "На месте президента РФ Путина давно бы забрал Украину"

Мир

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал конфликтную ситуацию вокруг Украины. Он отметил, что на месте президента РФ Владимира Путина "давно бы забрал" страну.

Кадыров: "На месте президента РФ Путина давно бы забрал Украину"

Такое заявление Кадыров сделал во время прямого эфира со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым в Instagram.

"Сейчас придумали Украину. А что, РФ должна уступать западным странам, которые за 9 тысяч километров между Украиной и Америкой? Америка защищает интересы Украины, а самый ближний сосед для неё — это Россия, это славянские народы", — сказал глава Чечни.

По его мнению, власти США "ничего хорошего" не желают Украине, воспринимая её лишь в качестве военного плацдарма рядом с РФ. Он подчеркнул: украинцам нужно противостоять Западу, а если этого не произойдёт, то Россия должна принимать меры.

"Вот я если был бы на месте президента, давно забрал бы Украину, направил бы туда войска, навёл бы порядок", — добавил Кадыров.

Он уточнил, что не следует молчать, когда во главе государства стоят "сумасшедшие, продажные люди", угрожающие безопасности РФ.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина владимир путин рамзан кадыров
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