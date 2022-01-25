Генерал Могилёв: Украина может развалиться на княжества с небольшими армиями

Бывший руководитель МВД Украины, генерал-полковник милиции Анатолий Могилёв прокомментировал решение Киева развернуть территориальную оборону на случай "вторжения РФ".

В эфире канала Ukrlife он заявил, что такая система способна привести к феодальной раздробленности государства из-за появления опасных "дружин".

По его словам, в военных формированиях могут оказаться люди с "нездоровой психикой", которые спровоцируют рост преступности на Украине.

"У каждого князя будет своя маленькая армия, она будет его охранять. Перейдём к феодальному строю, когда замок был, там сидел феодал, у него была дружина, забором все огорожено, крестьяне вокруг платили ему дань. В случае войны все в замок собирались, а он их со стен замка защищал", — сказал Могилёв.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников в материале для "Украинской правды" призвал жителей страны присоединиться к территориальной обороне государства.

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