День рождения Зеленского: глава Незалежной не будет праздновать 44 года

Во вторник, 25 января, президенту Украины Владимиру Зеленскому исполняется 44 года, однако он решил не праздновать день рождения.

Украинский лидер планирует провести свой обычный рабочий день. О том, что Зеленский не будет отмечать день рождения, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров на своей странице в Facebook.

"Коллеги, в ответ на ваши обращения сообщаю, что Владимир Зеленский в этом году день рождения не будет праздновать и проведёт его на работе. Своих друзей и коллег он попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а перевести их на добрые дела", — написал он в публикации.

Никифоров разместил перечень организаций, которым необходима материальная поддержка граждан, и отметил, что помощь детским домам и больницам станет лучшим подарком для президента.

Ранее Зеленский записал новое обращение к народу по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

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