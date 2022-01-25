Во вторник, 25 января, президенту Украины Владимиру Зеленскому исполняется 44 года, однако он решил не праздновать день рождения.
Украинский лидер планирует провести свой обычный рабочий день. О том, что Зеленский не будет отмечать день рождения, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров на своей странице в Facebook.
"Коллеги, в ответ на ваши обращения сообщаю, что Владимир Зеленский в этом году день рождения не будет праздновать и проведёт его на работе. Своих друзей и коллег он попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а перевести их на добрые дела", — написал он в публикации.
Никифоров разместил перечень организаций, которым необходима материальная поддержка граждан, и отметил, что помощь детским домам и больницам станет лучшим подарком для президента.
Ранее Зеленский записал новое обращение к народу по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
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