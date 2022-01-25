Джонсон: Россия планирует "кровавое и молниеносное вторжение на Украину"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал российского лидера Владимира Путина не устраивать "болезненное, насильственное и кровавое вторжение на Украину", передаёт The Sun.

Британский политик убеждён: РФ планирует "молниеносную войну", которая, скорее всего, уничтожит Киев, сказано в материале.

Джонсон также сообщил, что США собираются перебросить порядка 50 тысяч военных в Восточную Европу, чтобы "остановить кровопролитие". Кроме того, по его словам, Североатлантический альянс направил истребители и линкоры в зону конфликта.

"Зловещие страхи перед Третьей мировой войной резко выросли, когда Британия и США приказали дипломатическому персоналу покинуть Киев на фоне опасений по поводу эскалации", — отмечается в статье.

На сайте The Sun также появилась карта гипотетического "вторжения" РФ на Украину.

Джонсон пообещал помочь Украине оружием в случае начала военных действий. Помимо этого, он заявил, что Россию ждут "сокрушительные экономические санкции" Запада.

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