Defense News: США хотят продемонстрировать свои подлодки, чтобы "сдержать РФ"

Американские конгрессмены призвали руководство США продемонстрировать подлодки, чтобы "сдержать РФ от нападения на Украину", передаёт Defense News.

По информации издания, сенатор-демократ Ричард Блументаль и член палаты представителей от Демократической партии Джо Кортни заявили, что Штаты должны отреагировать на "агрессивные планы" России.

"Мощная демонстрация силы со стороны ВМС США, особенно в подводной сфере, где РФ сосредоточила свои усилия по модернизации, может помочь удержать РФ, а также не дать конфликту перерасти в нечто большее", — сказано в материале.

При этом политики считают, что Средиземное и Чёрное моря — потенциальные зоны напряжённости.

Кроме того, конгрессмены предложили американскому лидеру Джо Байдену выделить военные силы и технику, чтобы отразить возможные российские атаки.

В Кремле уже не раз отвергали обвинения западных СМИ в "готовящемся вторжении на Украину". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что РФ никому не угрожает.

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