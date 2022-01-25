Американские конгрессмены призвали руководство США продемонстрировать подлодки, чтобы "сдержать РФ от нападения на Украину", передаёт Defense News.
По информации издания, сенатор-демократ Ричард Блументаль и член палаты представителей от Демократической партии Джо Кортни заявили, что Штаты должны отреагировать на "агрессивные планы" России.
"Мощная демонстрация силы со стороны ВМС США, особенно в подводной сфере, где РФ сосредоточила свои усилия по модернизации, может помочь удержать РФ, а также не дать конфликту перерасти в нечто большее", — сказано в материале.
При этом политики считают, что Средиземное и Чёрное моря — потенциальные зоны напряжённости.
Кроме того, конгрессмены предложили американскому лидеру Джо Байдену выделить военные силы и технику, чтобы отразить возможные российские атаки.
В Кремле уже не раз отвергали обвинения западных СМИ в "готовящемся вторжении на Украину". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщал, что РФ никому не угрожает.
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