Kyodo: в правящей партии Японии предлагают "надавить" на Россию санкциями

В правящей Либерально-демократической партии Японии прошло заседание, во время которого политики выступили за утверждение пакета экономических санкций против РФ в случае обострения конфликтной ситуации на Украине.

Как сообщает Kyodo, Япония планирует ввести новые запреты в отношении России, как только случится "нападение на территорию Украины", передаёт РИА Новости.

"Конкретная санкция, которая может быть введена, предполагает запрет на импорт природного газа из РФ. Политики уточнили, что нужно проработать этот вопрос с представителями бизнес-сообщества", — отмечается в сообщении агентства.

Японские дипломаты, которые присутствовали на заседании, также заявили о своём желании "тесно взаимодействовать со Штатами" по вопросам введения антироссийских санкций.

Западные СМИ регулярно пишут о том, что власти РФ якобы планируют начать вооружённое вторжение на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже неоднократно отмечал: Россия никому не угрожает, а лишь передвигает войска в рамках собственной территории.

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