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Автор Владимир Васютченко

Семь моряков пострадали при неудачной посадке F-35 на авианосец ВМС США

Мир

Семь человек пострадали в результате инцидента с палубным истребителем F-35C на американском авианосце Carl Vinson.

Семь моряков пострадали при неудачной посадке F-35 на авианосец ВМС США

По информации Тихоокеанского флота США, ЧП произошло накануне, 24 января, в Южно-Китайском море. Истребитель F-35C Lightning II совершил неудачную попытку посадки на палубу авианосца.

В результате происшествия пострадали семь моряков. Троих из них доставили в больницу в Маниле. Их состояние оценивается как стабильное. Четверым пострадавшим была оказана помощь медперсоналом авианосца.

Сообщается, что пилот совершившего неудачную посадку истребителя успел катапультироваться, его достали из воды с помощью военного вертолёта.

Обстоятельства и причины авиаинцидента в истребителем в настоящее время устанавливаются.

F-35 Lightning II — многофункциональный истребитель бомбардировщик пятого поколения, разработанный американской компанией Lockheed Martin. Существует три варианта самолёта: F-35A — наземный истребитель, F-35B — с коротким взлётом и вертикальной посадкой и F-35C — палубный. Первый полёт палубной версии истребителя состоялся в 2009 году.

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"Американский F-35 проиграл Су-35"
Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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Семь моряков пострадали при неудачной посадке F-35 на авианосец ВМС США
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