Семь человек пострадали в результате инцидента с палубным истребителем F-35C на американском авианосце Carl Vinson.
По информации Тихоокеанского флота США, ЧП произошло накануне, 24 января, в Южно-Китайском море. Истребитель F-35C Lightning II совершил неудачную попытку посадки на палубу авианосца.
В результате происшествия пострадали семь моряков. Троих из них доставили в больницу в Маниле. Их состояние оценивается как стабильное. Четверым пострадавшим была оказана помощь медперсоналом авианосца.
Сообщается, что пилот совершившего неудачную посадку истребителя успел катапультироваться, его достали из воды с помощью военного вертолёта.
Обстоятельства и причины авиаинцидента в истребителем в настоящее время устанавливаются.
F-35 Lightning II — многофункциональный истребитель бомбардировщик пятого поколения, разработанный американской компанией Lockheed Martin. Существует три варианта самолёта: F-35A — наземный истребитель, F-35B — с коротким взлётом и вертикальной посадкой и F-35C — палубный. Первый полёт палубной версии истребителя состоялся в 2009 году.
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