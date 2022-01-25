Золотарёв: "союзники" добьют Украину раньше, чем нападёт Путин

США и их восточноевропейские союзники намеренно раздувают истерию вокруг Украины, бесконечно повторяя, что Россия "вот-вот нападёт" на эту страну. И не обращают внимания на экономические потери, которые Украина из-за всего этого несёт.

Так считает украинский политолог Андрей Золотарёв. В эфире канала Politeka Online он предложил внимательнее присмотреться к тому, кто старательно продвигает тему "путинского нападения":

"Те страны Европы, в первую очередь прибалтийские и Польша, которые ориентированы на англосаксонский мир".

Как заметил политолог, их интерес очевиден: они под шумок поставляют Киеву оружие, заодно избавляясь от устаревших залежей его на собственных складах. Напомним, несколько дней назад Эстония просила у Берлина разрешения "поделиться" с Киевом гаубицами, произведёнными еще в ГДР.

При этом, отмечает Золотарёв, более самостоятельные страны — Германия, например, или Франция — "реагируют в разы спокойнее".

Он уверен, что ситуация складывается так, что "мы (украинцы. — Прим. ред.) можем оказаться в роли "консервы", "кабанчика на заклание".

"Что это будут за потери — человеческие, экономические? — задаётся вопросом политолог, отмечая, что "экономические уже начались, потому что люди просто впадают в ситуацию депрессии, страха, и это не лучшим образом сказывается и на и без того хромающей экономике".

Из всего сказанного он делает очевидный вывод:

"Экономика может посыпаться в ближайшее время, когда информационная составляющая её окончательно добьёт".

К слову, напомним, ровно о том же самом предупредила Киев и представитель российского МИД Мария Захарова:

Захарова: США задались целью "изничтожить Украину". Пока морально

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