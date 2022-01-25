Эрик Земмур разложил по полочкам ошибки "умных империалистов" - США

Кандидат в президенты Франции Эрик Земмур заявил, что Владимир Путин — "великий глава государства, возглавляющий великую страну".

В ток-шоу на канале France 5 политик раскритиковал "умный империализм" Соединенных Штатов и невыполненные обещания НАТО в отношении России.

Отвечая на вопрос ведущей, Эрик Земмур заявил:

"Мы определяем свою политику по географии, а отношения между Западом и Россией должны быть перенесены в исторический контекст. И для начала вспомнить о "негласном соглашении", заключенном между Россией и Соединенными Штатами в конце холодной войны, когда американцы взяли на себя обязательство не интегрировать страны Восточной Европы в НАТО".

Претендент на президентский пост уверен: Штатам "пора вернуться к своим обещаниям" и престать давить на Москву, чья внешняя политика всегда была направлена на установление "защитного ледяного покрова" между ней и Европой:

"Включив несколько восточноевропейских стран в НАТО, Соединенные Штаты нарушили это негласное соглашение, вынудив Россию отреагировать. И в чём тут виноват Путин?"

Про Украину и не только

По словам Земмура, американцы — "умные империалисты" и отлично знают, что нет необходимости вторгаться в страну, чтобы контролировать ее политику. Кандидат в президенты резко осудил двойные стандарты в отношении действий США к России:

"Я хотел бы знать, что скажут американцы, если русские поставят ядерные ракеты [ … ] или отправят войска на Кубу или Мексику", — сказал он, прежде чем напомнить, что установка советских баллистических ракет на Кубе в 1962 году едва не спровоцировала ядерный конфликт между двумя блоками, противостоявшими в холодной войне".

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