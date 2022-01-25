Евросоюз прольёт на Украину золотой дождь

Европейский союз в срочном порядке предоставит Украине помощь для "удовлетворения ее финансовых потребностей в связи с конфликтом”.

Об этом сообщила журналистам президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Еврокомиссия планирует выделить первоначальные €1,2 млрд в рамках "пакета чрезвычайной макрофинансовой помощи”, — объявила она.

По словам фон дер Ляйен, Брюссель рассчитывает на то, что Совет Европейского союза, состоящий из министров государств-членов, и Европейский парламент быстро дадут добро на выделение "помощи" и ЕС сможет "приступить к быстрой выплате первого транша в размере €600 млн.

Комиссия ЕС также намерена начать работу над вторым, более крупным пакетом финансовой помощи. Сумму, которая может быть выделена Украине для поддержки "модернизации” страны, глава ЕК не уточнила.

"Кроме того, Киеву в этом году будет выделено €120 млн в виде грантов "двусторонней помощи, объявила еврочиновница. — ЕС также планирует инвестировать более €6 млрд в будущее Украины в рамках инвестиционных планов блока".

Это заявление было сделано на фоне обострения напряженности в Европе. В последние месяцы США и их европейские союзники обвиняют Москву в планировании вторжения на Украину.

Напряженная ситуация привела к переговорам по вопросам безопасности между Россией, США и НАТО, которые пока не дали никаких результатов, а предложения Москвы по вопросам безопасности до сих пор остаются без ответа со стороны как Вашингтона, так и Североатлантического альянса.

Между тем, США и Великобритания начали поставлять "летальную помощь” Украине на прошлой неделе в рамках усилий по предотвращению предполагаемой российской агрессии:

почти 100 тонн оружия, включая боеприпасы, предназначенные для "защитников Украины на передовой”, были доставлены 22 января, сообщило посольство США в Киеве.