Боррель призвал ЕС и НАТО не допустить "нервного срыва" из-за Украины

ЕС решительно поддерживает правительство в Киеве против предполагаемого надвигающегося российского вторжения, но нет никаких оснований полагать, что оно неизбежно.

С таким заявление выступил после разговора с госсекретарём США глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Нет никаких новых элементов, которые могли бы вызвать опасения по поводу неминуемого нападения со стороны России, — сказал, выступая перед журналистами после заседания Совета министров иностранных дел ЕС, на котором присутствовал Энтони Блинкен, еврочиновник. — Сейчас не время для нервного срыва из-за Украины".

Особо Боррель отметил, что встреча на полях ЕС с главой Госдепа США была посвящена "консультациям по письменному ответу, который Штаты готовятся предоставить России в отношении предложений Москвы по европейской безопасности".

Он также сообщил журналистам, что группа членов Европейского парламента отправится в Киев 30 января и что ЕС рассматривает возможность проведения там заседания Совета министров иностранных дел, "чтобы продемонстрировать нашу солидарность и приверженность Украине”.

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