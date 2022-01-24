Пентагон: Россия не собирается идти на деэскалацию ситуации вокруг Украины

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия даже не собирается идти на деэскалацию ситуации вокруг Украины. Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает РИА Новости.

В американском военном ведомстве также отметили, что они пристально следят за происходящим между двумя странами.

"Совершенно ясно, что у России сейчас нет намерений на деэскалацию", — подытожил Джон Кирби.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США повышают боеготовность войск на своей территории и за границей на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

Уточняется, что оборонное ведомство США привело в состояние повышенной готовности 8,5 тысяч военнослужащих для переброски их в Европу, чтобы усилить контингент НАТО. При этом, по словам Кирби, готовность американских войск повышена не только внутри страны, но и за её пределами.

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