Немцы поддержали высказывания главы ВМС о Крыме и Путине

Слова главы Военно-морских сил Германии Кая-Ахима Шёнбаха о Крыме и России продолжают бурно обсуждать. Так, читатели немецкой газеты Zeit не согласились с решением об его отставке.

Интересно, что многие жители ФРГ согласны с его высказываниями. Например, один из пользователей написал, что глава ВМС Германии сделал правильный анализ.

"Я не эксперт по России, но то, что сказал господин Шёнбах, кажется мне разумным", — сказано в другом комментарии.

Ещё один читатель также написал, что глава ВМС прав, но высказался не в том месте. По мнению этого пользователя, Кай-Ахиму Шёнбаху надо идти в политику.

Ранее глава Военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шёнбах заявил, что российский лидер Владимир Путин заслуживает уважения. Также он отметил, что лидер России оказывает давление, потому что знает, что может это делать. Помимо этого, глава ВМС ФРГ высказал своё мнение о Крыме. Он полагает, что Крымский полуостров исчез с карты Украины и больше туда не вернётся.

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