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Автор Валентина Севрюгина

Кличко соберёт представителей всех городов Украины, чтобы обсудить оборону

Мир

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что вторжение России может произойти в крупные города страны под предлогом защиты русскоязычного населения, например, может быть оккупирован Харьков. Своё мнение по этому вопросу Кличко высказал у себя в Telegram.

Кличко соберёт представителей всех городов Украины, чтобы обсудить оборону

"На фоне обсуждения в последние дни заявлений относительно якобы вероятного захвата российским агрессором Харькова, как председатель ассоциации городов Украины, от имени ассоциации хочу выразить городу Харькову и всей Харьковской области поддержку и убеждение, что никакого захвата не будет. Потому что за Харьковом — вся Украина!" — написал мэр Киева. 

Он также сообщил, что проведёт заседание правления ассоциации городов Украины для того, чтобы обсудить мероприятия по организации территориальной обороны каждой области. Уточняется, что оно состоится 28 января в столице. 

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский дал очередное интервью — на сей раз американской газете The Washington Post. Основной темой было гипотетическое нападение России на Украину. 

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Если завтра война: Украина забирает Крым?
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина виталий кличко
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