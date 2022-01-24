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Автор Игорь Рябов

Украинским спортсменам запретили стоять рядом с россиянами на Олимпиаде в Пекине

Мир

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинским спортсменам, которые будут выступать на Олимпийских играх-2022 в Пекине, запретили стоять рядом с атлетами из России и российским флагом.

Министр рассказал, что накануне встретился со сборной Украины перед вылетом в Китай.

По словам Гутцайта, все спортсмены проинструктированы по поводу того, как вести себя на Олимпийских Играх.

"Они не должны быть рядом, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали", — подчеркнул Гутцайт, которого цитирует издание Страна.

В Пекине с 4 по 20 февраля пройдёт Олимпиада-2022. За Украину выступят 45 спортсменов.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
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