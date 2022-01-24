В Кремле предупредили об готовящихся провокациях Киева в Донбассе

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, сейчас очень высока вероятность провокаций в Донбассе со стороны Киева, и они даже более вероятны сегодня, чем раньше.

"В данном случае мы не будет уподобляться нашим визави и заниматься теми же делами, которые напоминают собой истерику, истеричные действия. Поэтому я воздержусь от ответа на ваш вопрос… Да, угроза есть, и сейчас она очень высока. Она выше, чем ранее",- сказал Песков, когда ему задали вопрос, известно ли что-нибудь Кремлю о планах Киева относительно востока Украины и об уровне опасности в этом регионе.

Песков сообщил о том, что Киев ведёт подготовку к наступлению в Донбассе, о чём говорит стягивание в этот район большого количества вооружения и техники.

"Действительно, украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками на линии соприкосновения. Действительно, характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям, и, действительно, такая угроза сейчас есть", — предупредил Песков.

По сообщению РИА Новости, также пресс-секретарь президента отметил, что к наступлению на территорию ЛНР и ДНР Киев подталкивают постоянные поставки оружия западными "партнёрами".

"Действительно, каждая отдельно взятая единица оружия, будь то оборонительная или наступательная, лишний раз вдохновляет "горячие головы" в Киеве для начала этой операции. Нас это не может не беспокоить — мы об этом говорим давно", — добавил Песков.

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