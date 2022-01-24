Германия заявляет о снятии вопроса об отключении России от SWIFT

Германия снимает с политической повестки вопрос об отключении России от SWIFT в рамках обсуждения возможных санкций, сообщают "Ведомости" со ссылкой на авторитетные немецкие СМИ.

"В то время как нефть и газ считаются возможными рычагами, один дипломат ЕС сказал, что оппозиция во главе с Германией, похоже, сняла с обсуждения предложение отделить Москву от глобальной платёжной системы SWIFT", — говорится в материале издания Euractiv.

На прошедшей неделе немецкая газета Das Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве сообщила, что США и ЕС отказались от планов по отключению России от SWIFT из-за "вторжения" на Украину. Однако в Белом доме эту информацию опровергли.

16 января председатель Христианско-демократического союза Германии Фридрих Мерц заявил, что отключение России от международной платёжной системы SWIFT нанесёт ущерб Германии.

В начале года США представили так называемый "Закон о сдерживании авторитарных военных действий", который предполагает введение запрета на сделки с российскими компаниями в энергетическом, финансовом, горнодобывающем и аэрокосмическом секторах, а также подразумевает санкции для SWIFT, если она "не прекратит предоставление услуг российским банкам и компаниям", попавшим под ограничения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.