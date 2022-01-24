Соединённые Штаты Америки изучают возможность переброски части войск из Западной Европы в Восточную в предстоящие недели, сообщают западные СМИ.
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Командующий ВМС ФРГ вице-адмирал Шенбах принял решение уйти в отставку. В связи с этим немецкий политолог и журналист Александр Сосновский задал один вопрос про бундесвер.