МИД ФРГ оплатит отъезд с Украины родных и близких немецких дипломатов

МИД ФРГ решил взять на себя расходы на отъезд с Украины семей и близких немецких дипломатов. Об этом сообщил представитель министерства иностранных дел ФРГ Кристофер Бургер.

По его словам, решено оказать содействие родным и близким сотрудников немецких представительств на Украине в случае их желания покинуть страну.

"Если они хотят покинуть её, МИД или работодатель возьмут на себя расходы", — цитирует Бургера ТАСС.

Представитель МИД заявил, что данное решение принято в целях обеспечения безопасности. При этом Бургер подчеркнул, что немецкие представительства на Украине продолжают работу.

Ранее Госдепартамент США рекомендовал покинуть Украину семьям американских дипломатов. Уехать смогут также некоторые сотрудники диппредставительства.

Кроме того, Великобритания решила вывезти с Украины часть сотрудников посольства в Киеве и их семьи. В МИД Австрии рассматривают возможность эвакуации сотрудников своего посольства в Киеве в случае необходимости.

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