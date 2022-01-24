Политолог Рар: начинается финальная схватка за мировое господство

В борьбе за мировое господство наступает финальная схватка. И развязка будет вокруг Украины. Такое мнение высказал немецкий политолог и журналист Александр Рар в своем Телеграм-канале.

Эксперт считает, что Запад использует сложившуюся ситуацию, чтобы вытеснить Россию в Азию и поставить на место раз и навсегда. Тогда как Россия требует приостановки расширения НАТО на постсоветское пространство.

Германия и Франция не будут поставлять оружия украинцам, а вот англичане, наоборот, подталкивают Украину к войне с Россией, считает аналитик. При этом на стороне англосаксов почти все государства Восточной Европы, бывшие страны Варшавского Договора. Англия и США давят на Европу, не позволяя принять предложения Владимира Путина о корректировке системы европейской безопасности, с учетом интересов России.

"В этом страшная опасность нынешнего конфликта, в этом суть массовой истерики, которую развивают трансатлантические СМИ на Западе, трубя о российской атаке на Украину", — заключил Александр Глебович.

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