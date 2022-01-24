Лукашенко: если Запад захочет поставить нас на грань пропасти, мы будем отвечать

Белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил Западу ответными действиями, если республику "поставят на грань пропасти".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

По его словам, власти США сегодня заняли "угрожающую позицию" по отношению к Белоруссии. Он подчеркнул, что не оставит без внимания такое поведение Запада.

"Нам уже хуже не сделаешь. Но если вы хотите нас вообще поставить на грань пропасти, вы знаете, как мы будем на это отвечать. В контексте развития ситуации вокруг нас, здесь в регионе, и вашингтонского обкома нам легче не будет, нам придётся защищать рубежи нашей страны так, как положено", — сказал Лукашенко.

В пресс-службе президента Белоруссии также добавили, что власти страны знают, как отстаивать интересы государства.

Ранее Лукашенко заявил, что США пытаются втянуть республику в войну руками поляков и латышей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.