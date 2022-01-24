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Автор Юлия Миленина

МИД КНР: Си Цзиньпин не просил Путина помедлить с вторжением на Украину

Мир

В МИД КНР прокомментировали материал Bloomberg, в котором сообщается, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы мог попросить президента РФ Владимира Путина не вторгаться на Украину во время Олимпийских игр в Пекине.

МИД КНР: Си Цзиньпин не просил Путина помедлить с вторжением на Украину

В дипломатическом ведомстве подчеркнули: информация об этой просьбе, распространяемая западными СМИ, является "абсолютной ложью", передаёт РИА Новости.

"Это не только провокация, но и подрыв Олимпиады", — считают в МИД КНР.

Кроме того, дипломаты напомнили, что позиция Китая относительно кризисной ситуации вокруг Украины не изменилась. Власти страны по-прежнему настаивают на мирном урегулировании конфликта.

Ранее журналисты агентства Bloomberg сообщили, что Си Цзиньпин, скорее всего, попросил Путина не совершать "масштабное нападение" на украинские земли в период с 4 по 20 февраля, чтобы не испортить праздник в Пекине.

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