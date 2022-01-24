В МИД Украины не увидели оснований для отъезда семей дипломатов США

Рекомендация Госдепа США семьям сотрудников американского посольства в Киеве покинуть Украину является преждевременной, считают в украинском МИД.

"Считаем такой шаг американской стороны преждевременным и проявлением чрезмерной предосторожности", — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве отметили, что ситуация с безопасностью на Украине не изменилась существенно за последнее время.

"Угроза новых волн российской агрессии остается неизменной с 2014 года, а накопление российских войск возле границы началось еще в апреле прошлого года", — отметили в МИД.

Ранее Госдепапртамент США выпустил предписание для семей сотрудников дипмиссии на Украине покинуть страну.

"Условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на контролируемой Россией восточной Украине, непредсказуемы и могут ухудшиться без особого предупреждения", — отметили в ведомстве.

В сообщении Госдепа отмечается, что возможный отъезд семей американских дипломатов из Киева не является эвакуацией. Посольство США на Украине останется открытым.

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