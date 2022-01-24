Порошенко: "Вместо борьбы с Путиным Зеленский борется со мной"

Экс-глава Украины Пётр Порошенко порекомендовал действующему президенту страны Владимиру Зеленскому бороться с российским лидером Владимиром Путиным, а не с ним.

В своём Facebook-аккаунте политик заявил, что Зеленский запретил ему покидать Украину, заблокировав выезд. Из-за этого он теперь не сможет участвовать в международных мероприятиях. Порошенко подчеркнул: данный запрет напоминает "политически мотивированное преследование оппозиции властью во время войны".

По его словам, на фоне "общеевропейской военной тревоги" Зеленский должен принимать совершенно другие решения, например, укреплять армию страны.

"Вместо борьбы с Путиным он борется со мной", — сказал Порошенко.

На прошлой неделе Порошенко прилетел в Киев после дипломатического турне. Он выступил перед соратниками и отправился в суд. Экс-главу государства обвиняют в государственной измене. В суде не удовлетворили просьбу стороны обвинения арестовать политика.

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