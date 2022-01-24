Истерия, раздуваемая вокруг Украины, напугала далёкую от неё Скандинавию

Бесконечные разговоры о повышении военной активности РФ, "готовящейся напасть на Украину", провоцируют страны Северной Европы присматриваться к собственным границам. И, как сообщает немецкое издание DW, "в столицах скандинавских стран ощущается беспокойство".

Первой запаниковала Швеция. Под занавес минувшей недели в Стокгольме всерьёз забеспокоились, когда российские корабли вдруг стали покидать акваторию Балтики. На фоне этого "сногсшибательного" известия тот факт, что три корабля ВМФ России вошли в Балтийское море через пролив Большой Бельт в Дании из Северного моря, остался почти незамеченным. Однако это хорошо заметили в Скандинавии, где очень обеспокоены российской военной активностью.

Швеция

Реакция правительства в Стокгольме была мгновенной и публичной: в конце прошлой недели на остров Готланд в Балтийском море отправили ряд броневиков, а улицы там теперь патрулируют военные.

Наихудшим сценарием в шведской столице считают следующий:

нападение России в ближайшие дни или недели не только на Украину, но и на балтийские страны — Эстонию, Латвию и Литву, а это уже недалеко от суверенной территории Швеции.

Финляндия

В Финляндии самая длинная среди стран ЕС линия границы с Россией — более 1300 километров. Как и Швеция, Финляндия не является членом НАТО, потому что до сих пор для этого не хватало консенсуса среди финнов.

Правительство в Хельсинки длительное время подходил к отношениям с Москвой с прагматических позиций. И тем не менее на фоне общей истерии глава финского правительства Санна Марин распорядилась о закупке в Lockheed Martin 64 новых истребителей F-35 стоимостью в €8,4 млрд.

Дания

Копенгаген в отношениях с Москвой сейчас придерживается двойной стратегии:

с одной стороны, как и в Швеции, в Дании усилили военное присутствие в Балтийском море и отправили в Прибалтику фрегат, несколько истребителей F-16 и около 200 военных;

с другой стороны, правительство в Копенгагене решило поддержать Украину примерно €22 млн.

Норвегия

Как одна из стран-основательниц НАТО, Норвегия входит в него с 1949 года. Имея почти 200-км сухопутную границу с Россией, эта страна борется в РФ за сферы влияния в Арктике.

Может быть, поэтому сейчас Осло демонстрирует повышенную военную активность:

подписано соглашение с США, по которому Норвегия может предоставить американской стороне доступ к четырём военным базам, которые можно было бы использовать в случае начала военных действий;

в марте и апреле на территории Норвегии пройдут учения НАТО Cold Response — одни из крупнейших после окончания Холодной войны.