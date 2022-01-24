Японцев на Украине призвали принять меры для обеспечения своей безопасности

Находящимся на Украине гражданам Японии рекомендуется принять меры для обеспечения своей безопасности, заявил генсек кабмина этой страны Хирокадзу Мацуно.

По его словам, власти Японии внимательно следят за событиями на Украине.

"Призываем находящихся там соотечественников приготовиться к любым изменениям обстановки и принимать все возможные меры для своей безопасности", — цитирует чиновника ТАСС.

Вместе с тем Мацуно заявил, что на данный момент правительство Японии не призывает своих граждан к выезду с Украины или отказу от посещения этой страны.

Ранее Госдеп США рекомендовал семьям сотрудников американской дипмиссии в Киеве покинуть Украину, отметив, что это не является эвакуацией. В ведомстве подчеркнули, что посольство США на Украине останется открытым. Также Госдеп рекомендовал американцам воздержаться от поездок на Украину.

"Не въезжайте на Украину из-за возросших угроз российских военных действий и COVID-19", — предупредили в ведомстве.

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