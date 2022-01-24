Кличко: Германия предала Украину, отказавшись поставлять оружие на фоне "угроз"

Отказ ФРГ поставлять оружие Украине на фоне "российских угроз" следует расценивать как предательство. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Политик также раскритиковал немецких чиновников за то, что они не собираются останавливать ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2".

Однако гораздо больше его разозлил тот факт, что Германия сама не поставляет вооружения на Украину и в то же время не позволяет это делать другим странам, например, Эстонии, передаёт Bild.

"Это отказ от оказания помощи, предательство друзей в драматической ситуации, когда нашей стране угрожают российские войска с нескольких границ!" — сказал Кличко.

Ранее в ФРГ заявили, что Киев не получит оружие, так как политика Берлина состоит в том, чтобы не поставлять технику в кризисные регионы.

В западных и украинских СМИ регулярно появляются сообщения о "готовящемся российском вторжении". Однако в Кремле неоднократно подчёркивали: РФ никому не угрожает.

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