Госдеп рекомендовал американцам отказаться от поездок в Россию

В Госдепартаменте США назвали причинами для отказа от посещения России сохраняющуюся напряжённость на границе с Украиной, возможность преследования американцев, ограниченную способность посольства оказывать им помощь, а также ситуацию с коронавирусом.

Как пояснили в ведомстве, из-за усиления российского военного присутствия и военных учений у украинских границ ситуация там стала непредсказуемой, в связи с чем американцам лучше не посещать эти территории.

"Кроме того, по всей России существует потенциальная возможность преследования иностранцев, в том числе с помощью нормативных актов, направленных конкретно против иностранных граждан", — цитирует сообщение Госдепа "Интерфакс".

Ранее США решили сократить численность своего посольства в Киеве за счёт наёмных работников и семей сотрудников дипмиссии из-за российской "военной угрозы".

Госдеп рекомендовал американцам на Украине задуматься о выезде оттуда.

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