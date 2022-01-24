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Автор Ольга Лебедева

ERR: Почему Эстония против диалога ЕС и России

Мир

Предложение французского президента Эммануэля Макрона "наладить диалог с Россией" вызвало резкую критику евродепутатов от Эстонии.

ERR: Почему Эстония против диалога ЕС и России

Они считают идею о переговорах по безопасности в формате ЕС-РФ (без США) утопичной и настаивают:

Эстония должна придерживаться курса США и НАТО.

Об этом сообщило ERR.

По сведениям ИА, экс-командующий Силами обороны Эстонии, а ныне евродепутат Рихо Террас считает инициативу президента Франции "перестраховкой перед выборами в своей стране на случай собственного проигрыша.

"Говорить о диалоге с Владимиром Путиным не более чем наивно. И в сложившихся сегодня реалиях совсем неуместно говорить об отдельном плане Евросоюза для России по обеспечению безопасности и стабильности", — считает Террас.

Его поддержала коллега Марина Кальюранд, которая заявила, что идея Макрона неуместна, поскольку "создаёт предпосылки для улучшения отношений ЕС с Россией, а это неприемлемо":

"Действия России угрожают безопасности Европы: оккупация Грузии и Крыма, мобилизация сил на востоке Украины, агрессивные учения на восточной границе, агрессивная риторика, насмешки над ЕС и НАТО", — перечислила "грехи Москвы" евродепутат.

Впрочем, ERR не исключает, что эти заявления — фантик, а настоящую их причину надо искать в другом:

  • военный бюджет США на 2022 год предполагает выделение Эстонии, Латвии и Литве $150 млн,
  • в прошлом году "дотация" составила $168,7 млн,
  • в 2019 — $175 млн.

Всего с 2014 года Соединенные Штаты вложили в развитие вооруженных сил Эстонии $250 млн.

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