Предложение французского президента Эммануэля Макрона "наладить диалог с Россией" вызвало резкую критику евродепутатов от Эстонии.
Они считают идею о переговорах по безопасности в формате ЕС-РФ (без США) утопичной и настаивают:
Эстония должна придерживаться курса США и НАТО.
Об этом сообщило ERR.
По сведениям ИА, экс-командующий Силами обороны Эстонии, а ныне евродепутат Рихо Террас считает инициативу президента Франции "перестраховкой перед выборами в своей стране на случай собственного проигрыша.
"Говорить о диалоге с Владимиром Путиным не более чем наивно. И в сложившихся сегодня реалиях совсем неуместно говорить об отдельном плане Евросоюза для России по обеспечению безопасности и стабильности", — считает Террас.
Его поддержала коллега Марина Кальюранд, которая заявила, что идея Макрона неуместна, поскольку "создаёт предпосылки для улучшения отношений ЕС с Россией, а это неприемлемо":
"Действия России угрожают безопасности Европы: оккупация Грузии и Крыма, мобилизация сил на востоке Украины, агрессивные учения на восточной границе, агрессивная риторика, насмешки над ЕС и НАТО", — перечислила "грехи Москвы" евродепутат.
Впрочем, ERR не исключает, что эти заявления — фантик, а настоящую их причину надо искать в другом:
Всего с 2014 года Соединенные Штаты вложили в развитие вооруженных сил Эстонии $250 млн.
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