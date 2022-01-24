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Автор Юлия Миленина

Кулеба призвал ФРГ прекратить "поощрять Путина к новому нападению на Украину"

Мир

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Германию в "поощрении" российского лидера Владимира Путина, который, по его мнению, "готовит новое нападение" на страну.

Кулеба призвал ФРГ прекратить "поощрять Путина к новому нападению на Украину"

Он напомнил, что власти ФРГ отказались передавать оружие Украине. Кроме того, политик подчеркнул: высказывания немецких чиновников о бесперспективности возвращения Крыма, их сомнения по поводу отключения России от системы SWIFT не соответствуют уровню отношений Украины и Германии.

"Немецкие партнёры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину", — написал Кулеба в своём Twitter-аккаунте.

Глава МИД Украины призвал Запад и дальше "сдерживать РФ", чтобы защитить украинский народ от "вторжения".

В последнее время западные СМИ регулярно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит нападение на Украину. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно опровергал эти сведения. По его словам, РФ передвигает войска в рамках своей территории и никому не угрожает.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы германия дмитрий кулеба владимир путин
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