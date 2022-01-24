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Автор Екатерина Широкова

Французский политолог: антироссийская политика Запада равна "самоубийству"

Мир

Американские власти "гибнут" и тянут за собой другие страны Запада, распространяя "антироссийскую политику". По мнению доктора политических наук, экс-сотрудника французской разведки Эрика Денесе, страны НАТО не смогут "выйти победителями" из этого конфликта.

Французский политолог: антироссийская политика Запада равна "самоубийству"

Как подчеркнул политолог, "лодку раскачал" сам Запад, когда начал диверсионные операции для свержения демократически избранного президента Виктора Януковича. По его словам, именно западные страны поддержали госпереворот и перешли к притеснению русских в Донбассе.

"Обосновавшийся в Киеве режим сразу же приступил к притеснению русскоязычного населения Донбасса, на что американцы и европейцы закрывали глаза", — пояснил Денесе в беседе с изданием Atlantico.

Однако по прошествии времени политика Москвы не оставила выбора Западу и НАТО, и представители ЕС и альянса вернулись за стол переговоров. Кроме того, такая тактика "русофобии" непременно приведёт  к расколу стран, считает политолог.

"Всё наводит на мысль о том, что Запад с лидером в лице США, похоже, приближается к геополитическому самоубийству. Отрицание сегодняшним Западом исторических и географических реалий, а также его презрение к интересам других действующих лиц могут обернуться против него самого", — резюмировал Денесе.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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