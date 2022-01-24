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Автор Екатерина Широкова

Посольство США призвало американцев не приезжать в Белоруссию из-за "произвола"

Мир

Посольство США в Белоруссии призвало американцев проявить особую осторожность на территории страны из-за напряжённости в регионе, в том числе и на границе с Незалежной.

Посольство США призвало американцев не приезжать в Белоруссию из-за "произвола"

Кроме того, согласно сообщению дипмиссии, на территории Белоруссии сохраняется "риск задержаний" и "произвол" среди представителей закона.

"Гражданам США рекомендуется избегать демонстраций и регулярно пересматривать возможные планы выезда в случае чрезвычайной ситуации. Власти США по-прежнему не рекомендуют американцам совершать поездки в Белоруссию из-за "произвола в исполнении местных законов и риска задержания, а также из-за COVID-19 и связанных с этим ограничений на въезд", — говорится на официальном сайте посольства США в Белоруссии.

Кроме того, ведомство заявило о том, что Россия продолжает "военную активность" в регионе.

"Продолжают поступать тревожные сообщения о дальнейшей необычной российской военной активности вблизи границ Украины, в том числе на границе с Белоруссией", — резюмировали представители ведомства.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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