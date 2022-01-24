Вице-адмирал Германии Кей-Ахим Шенбах, который должен освободить свой пост главнокомандующего федеральным флотом из-за своих комментариев о России, Владимире Путине и полуострове Крым, настолько возмутил Украину, что теперь его имя внесено в "расстрельные списки" сайта "Миротворец".
Включение 56-летнего вице-адмирала ВМС Германии объясняется его "участием в актах гуманитарной агрессии против Украины" и "участием в попытках оккупации Автономной Республики Крым российскими завоевателями".
В персональной карточке Шенбаха есть его фотография и дата его рождения. В заметке, напечатанной красным цветом ниже, органы безопасности Украины призывают рассматривать опубликованную информацию как объявление войны против гражданина Германии.
Скрин: Запись с персональными данными Кей-Ахима Шенбаха в украинском списке "Миротворец"
К слову, Шенбах не единственный немец в списке Миротворца. Там же сейчас находятся и Герхард Шредер, и Андрей Гунько, и Вольфганг Ишингер.
Министерство иностранных дел России классифицирует сайт как "прямой призыв к выставлению счетов".
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Командующий ВМС ФРГ вице-адмирал Шенбах принял решение уйти в отставку. В связи с этим немецкий политолог и журналист Александр Сосновский задал один вопрос про бундесвер.