Протестующие против COVID-ограничений разгромили штаб-квартиру службы ЕС

В воскресенье в Брюсселе на улицы вышли тысячи протестующих против введённых в ЕС коронавирусных ограничений.

Мирным выступление было недолго. На видео, снятом журналистом RT France Шарлем Бодри, видно, как полицейские в белых шлемах в спецодежде блокируют улицы баррикадами и разворачивают водометы для разгона толпы. Все это время протестующие в черных масках забрасывали полицию различными снарядами, в том числе досками, которые они, по-видимому, приобрели при сносе террасы кафе. Полиция отвечала слезоточивым газом.

Однако, демонстрантам удалось дойти до здания, в котором располагается штаб-квартира Европейской службы внешних действий. Они попытались разбить дверь, основательно повредив её армированное стекло, затем, используя доски в качестве импровизированных копий, пытались прорваться внутрь, когда группа полицейских изнутри попыталась отогнать их слезоточивым газом.

Массовый протест последовал за демонстрациями против изоляции в других европейских городах в субботу. Как сообщалось, его организовали более 600 местных ассоциаций со всей Европы, а также некоторые национальные отделения Всемирной демонстрации и Объединения европейцев.

Организаторы утверждали, что они не против коронавирусных мер как таковых, но защищают свободу, демократию и права человека, протестуя при этом против “недемократического способа”, которым правительства в Европе решили ввести ограничения.

“Мы хотим отметить, что большая и постоянно растущая группа людей больше не чувствует, что их слышат в социальных дебатах”, - сказал VRT заявил глава Europeans United Том Меерт.

По данным СМИ, воскресный марш против изоляции в Брюсселе был более масштабным, чем когда-либо прежде. Голландские, польские и румынские флаги были замечены среди переполненной толпы, заполнившей улицы бельгийской столицы, где также находятся руководящие органы ЕС.