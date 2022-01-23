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Автор Ольга Лебедева

Глава МИД Венгрии назвал главную причину непринятия Украины В НАТО. Киев удивлён

Мир

Министр иностранных дел Венгрии дал украинскому правительству совет по вступлению в НАТО. По его словам, Киеву необходимо начать уважать права нацменьшинств, если он хочет в конечном итоге быть допущенным в военный блок.

Глава МИД Венгрии назвал главную причину непринятия Украины В НАТО. Киев удивлён

В интервью ТАСС Петер Сийярто сказал, что принятию в НАТО Украины мешает "множество несоответствий евроатлантическим стандартам":

"Я могу конкретно говорить об одной области: уважении прав национальных меньшинств. Потому что сейчас у Украины там много проблем”.

Он уточнил, что Будапешт не удовлетворен тем, как обращаются с этническими меньшинствами в Украине:

"Нарушается их право на образование на родном языке и его использование в управлении, культуре и религии. Закон, запрещающий лицам с двойным гражданством занимать государственные должности, является антидемократическим. Мы понимаем проблемы, с которыми сталкивается Украина, ее борьбу за суверенитет и территориальную целостность, но мы никогда не примем такой подход к национальным меньшинствам”.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Перепись населения, проведенная в 2001 году, показала, что

  • около 77,8% населения Украины составляли этнические украинцы,
  • 17,3% — русские,
  • белорусы — 0,6%,
  • молдаване — 0,5%,
  • крымские татары — 0,5%,
  • болгары — 0,4%.

Еще одну перепись планировалось провести в 2010 году, но она была отложена до 2020 года, а затем снова отложена. В 2020 году один чиновник заявил, что этого не произойдет и в 2021 году, поскольку перепись населения — "дорогое удовольствие”.

К слову, Сийярто ранее критиковал Киев за нарушение прав венгерских меньшинств в Украине, указывая на закон 2017 года, запрещающий использование иностранных языков в учебных заведениях. Правительство также подверглось критике за закон, разработанный в прошлом году, который лишил бы официального статуса меньшинства любую группу, которая, как считается, имеет государство в другом месте, включая венгров и русских.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато венгрия украина петер сийярто
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