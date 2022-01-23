Министр иностранных дел Венгрии дал украинскому правительству совет по вступлению в НАТО. По его словам, Киеву необходимо начать уважать права нацменьшинств, если он хочет в конечном итоге быть допущенным в военный блок.
В интервью ТАСС Петер Сийярто сказал, что принятию в НАТО Украины мешает "множество несоответствий евроатлантическим стандартам":
"Я могу конкретно говорить об одной области: уважении прав национальных меньшинств. Потому что сейчас у Украины там много проблем”.
Он уточнил, что Будапешт не удовлетворен тем, как обращаются с этническими меньшинствами в Украине:
"Нарушается их право на образование на родном языке и его использование в управлении, культуре и религии. Закон, запрещающий лицам с двойным гражданством занимать государственные должности, является антидемократическим. Мы понимаем проблемы, с которыми сталкивается Украина, ее борьбу за суверенитет и территориальную целостность, но мы никогда не примем такой подход к национальным меньшинствам”.
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Перепись населения, проведенная в 2001 году, показала, что
Еще одну перепись планировалось провести в 2010 году, но она была отложена до 2020 года, а затем снова отложена. В 2020 году один чиновник заявил, что этого не произойдет и в 2021 году, поскольку перепись населения — "дорогое удовольствие”.
К слову, Сийярто ранее критиковал Киев за нарушение прав венгерских меньшинств в Украине, указывая на закон 2017 года, запрещающий использование иностранных языков в учебных заведениях. Правительство также подверглось критике за закон, разработанный в прошлом году, который лишил бы официального статуса меньшинства любую группу, которая, как считается, имеет государство в другом месте, включая венгров и русских.
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