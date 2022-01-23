Министр обороны Украины рассказал об ещё одной партии военной помощи от США

В аэропорт Борисполь Украины прибыл самолёт со второй партией военной помощи от США. Об этом написал украинский министр обороны Алексей Резников у себя в Twitter.

"Вторая птица в Киеве! Более 80 тонн оружия для укрепления обороноспособности Украины от наших друзей в США! И это ещё не конец", — сообщил глава ведомства.

Известно, что самолёт Boeing 747 вылетел из Франкфурта днём в воскресенье, 23 января. Напомним, что первый пакет вооружения в этом году с 90 тоннами оружия был получен Украиной накануне — 22 января.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз попросил у США военную помощь для того, чтобы противостоять "российской агрессии".

Интересно, что не все жители Штатов разделяют такую помощь украинской стороне. Например, читатели издания Breitbart призвали власти не вмешиваться в отношения других стран, ни России с Украиной, ни Китая с Тайванем.

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