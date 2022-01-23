Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась прокомментировал военную активность стран НАТО у границ Белоруссии, сообщает РИА Новости.
"В целом милитаризация восточно-европейского региона вблизи западных границ ОДКБ, повышение активности военной на этих рубежах, не способствует укреплению безопасности всех наших стран, прежде всего, в восточно-европейском регионе, создает определённый источник угроз, это на самом деле так", — заявил генсекретарь ОДКБ.
По его мнению, важно снижать этот градус противостояния и напряжённости. Он также отметил необходимость поиска других способов для обеспечения безопасности.
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