Генсек ОДКБ: странам НАТО надо снижать градус напряжённости

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась прокомментировал военную активность стран НАТО у границ Белоруссии, сообщает РИА Новости.

"В целом милитаризация восточно-европейского региона вблизи западных границ ОДКБ, повышение активности военной на этих рубежах, не способствует укреплению безопасности всех наших стран, прежде всего, в восточно-европейском регионе, создает определённый источник угроз, это на самом деле так", — заявил генсекретарь ОДКБ.

По его мнению, важно снижать этот градус противостояния и напряжённости. Он также отметил необходимость поиска других способов для обеспечения безопасности.

Ранее аналитик Сара Уайт опубликовала в издании 19Fortyfive статью о том, как Запад может "нейтрализовать" Калининград в случае войны с Россией.

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