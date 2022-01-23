Румыния готовится принимать беженцев в случае "нападения" РФ на Украину

Министр обороны Румынии Василе Дынку заявил, что власти страны готовятся предоставить гуманитарную помощь беженцам, которые могут хлынуть из Украины после "вторжения" России.

"При любом военном конфликте может произойти массовая миграция населения… Мы сейчас готовимся оказывать помощь беженцам (из Украины). Это гуманитарная обязанность", — заявил Динку в эфире румынского телеканала Digi24.

При этом министр считает, что Россия вряд ли совершит нападение на Украину. При этом он допустил экономическую блокаду.

По словам Динку, в случае военного противостояния между РФ и Украиной Румыния не будет втягиваться в конфликт. Глава Минобороны напомнил, что Украина не входит в Североатлантический альянс, поэтому НАТО не имеет права вмешиваться.

При этом Динку подчеркнул, что если война действительно начнётся, то "её цена для России будет очень высокой".

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